Minister Czarnek pozwał Tuska. Żąda przeprosin

Przypomnijmy, że Donald Tusk bardzo krytycznie wypowiadał się o zapisach dotyczących in vitro zawartych w podręczniku do HiT-u. - Minister Czarnek wymyślił taki podręcznik, który ma uczyć nasze dzieci historii i teraźniejszości. Tam jest wiele różnych dziwnych i czasami strasznych tez. Ja dzisiaj odkryłem taki maluteńki rozdział o dzieciach in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili takie słowa, że dzieci z in vitro to jest hodowla ludzi. Kto będzie kochał takie dzieci? - tłumaczył Tusk, podczas spotkania w Jaktorowie. - Jeśli coś takiego proponuje się polskiej szkole, to znaczy, że nie ma dla nich granic łajdactwa - dodał polityk.