Miliony na nagrody w ministerstwach. A miały być oszczędności

- Problem z przyznawaniem nagród dla urzędników polega na tym, że często jest to ukrywane, a prawdziwe uzasadnienie nie przedostaje się do opinii publicznej. Wolałbym już, żeby wynagrodzenia były wyższe, niż mielibyśmy się dowiadywać co roku, że urzędnicy dostają dodatkowe pieniądze - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.