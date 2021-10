Ministerstwo ukrywa swoje nagrody już od roku. Sprawa skończy się w sądzie?

- To skandaliczna praktyka, o której mogliśmy zresztą przeczytać w mailach Michała Dworczyka - mówi Wirtualnej Polsce Szłapka. - Jeśli pytania stawiane rządzącym są niewygodne, to szuka się sposobu, by nie udzielić na nie odpowiedzi. Podobnie postępował premier Mateusz Morawiecki w sprawie mojej interpelacji dotyczącej możliwości wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego w związku z COVID-19. Odpowiedź uzyskałem po roku - dopiero gdy sprawa została skierowana przeze mnie do sądu - podkreśla.