Milionowe przychody fundacji powołanej przez Michała Dworczyka. Znamy kwoty

Finansowy rozkwit fundacji przypadł na lata rządów PiS. Dworczyk pełnił wówczas funkcję szefa Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego. I to właśnie z KPRM - jak ujawnili dziennikarze Radia Zet - do fundacji płynęły szerokim strumieniem pieniądze. Od 2020 do 2023 roku fundacja otrzymała dokładnie 58,9 miliona złotych na realizowane projekty.