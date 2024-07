Romanowski na wolności. Były prokurator krajowy wylicza błędy śledczych

- Ale skoro materia nie jest łatwa, to powinna się do niej odpowiednio przygotować prokuratura. Nie przekonują mnie zapewnienia śledczych o dochowaniu staranności i rzetelności w oparciu o własną analizę czy zewnętrzne ekspertyzy. Zabrakło szczególnej ostrożności. Tym bardziej, że jest to sprawa medialna i szybko stała się polityczna. To niedociągnięcie prokuratury - mówi Wirtualnej Polsce Kaczmarek.