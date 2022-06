Miliardy nie dla Polski? "Sytuacja absolutnie katastrofalna"

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i skierował ją do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym założeniem projektu jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Czy podpis prezydenta sprawi, że Polska w końcu otrzyma miliardy z Krajowego Planu Odbudowy? - Wydaje się, że to nie wystarczy (…) My tych pieniędzy bardzo potrzebujemy, bez nich będzie bardzo trudno - mówił były szef MSWiA w programie "Tłit" WP. Polityk Platformy Obywatelskiej podkreślił, że nie można wykluczyć, że fundusze ostatecznie nie trafią do Polski. - Wydaje się, że PiS i Jarosław Kaczyński biorą to poważnie pod uwagę. Nie będzie tych miliardów z UE i będziemy musieli sobie radzić bez tego - to sytuacja absolutnie katastrofalna - przekonywał Schetyna. Dodał, że prezydent i rząd mówią w tej sprawie jednym głosem. - Robią wszystko, żeby Polska tych pieniędzy nie otrzymała - wskazał poseł opozycji.

