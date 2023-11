Milczenie Donalda Tuska. Znamy powód. "To go irytuje"

Ale to nie jedyny - a nawet nie główny - powód niezabierania przez Donalda Tuska głosu publicznie. Jak słyszymy, przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie chce publicznie spekulować, kto wejdzie do jego rządu ani na jakie stanowiska mogą liczyć koalicjanci. A takie pytania wciąż stawiają media; co Tuska nie dziwi, choć lekko irytuje.