Migrantka zaczęła rodzić podczas zatrzymania przez Straż Graniczną

- Policjanci ruszyli w pościg, podczas którego oddano strzały ostrzegawcze. Mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, za co grozi do 10 lat więzienia, oraz pomocnictwa w organizowaniu innym przekroczenia granicy wbrew przepisom, za co grozi do 8 lat więzienia - wyjaśnił pułkownik.