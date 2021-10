Rekordowa liczba migrantów na granicy polsko-niemieckiej

Aresztowani przemytnicy ludzi

Zaledwie kilka godzin później wykryto grupę 31 osób: 29 Irakijczyków i 2 Syryjczyków. Z kolei w sobotę (02.10.2021) po informacji od świadków skontrolowano grupę 15 obywateli Iraku we Frankfurcie nad Odrą. Nie mogli udowodnić, że przebywają w Niemczech legalnie i zostali przewiezieni do tymczasowego ośrodka dla uchodźców w Eisenhuettenstadt. Media informują, że od kilku tygodni ośrodek jest pełen. W środę (06.10.2021) ma tam przyjechać minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stuebgen, by na miejscu zapoznać się z sytuacją.