Migranci oskarżają Greków. "Chcieli, żebym zginął"

Migranci szturmują Europę. Wybierają niebezpieczną drogę przez morze

Droga z Turcji do Grecji jest jednym ze szlaków najczęściej wybieranych przez migrantów próbujących przedostać się do Europy. W 2023 r. co najmniej 263 048 tys. osób dotarło do Europy drogą morską, w tym 41 561 (16 proc.) do Grecji.