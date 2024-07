Migranci na zachodniej granicy. MSWiA przekazało dane

"W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2024 r., według informacji niemieckiej Policji Federalnej, na granicy polsko-niemieckiej, odmówiono wjazdu do Niemiec 4.617 osobom (z czego w maju 1.039 osobom). Najczęściej byli to obywatele Ukrainy" - przekazał Duszyk. "W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2024 r., z Niemiec do Polski przekazano łącznie 272 cudzoziemców" - dodał.