Setki prób przekroczenia granicy. SG o incydentach

729 prób nielegalnego przedostania się przez białorusko-polską granicę odnotowała Straż Graniczna od piątku do niedzieli. Ponownie doszło do incydentów. Jak przekazała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku, podczas jednego z nich miało dojść do próby podpalenia wojskowego posterunku.