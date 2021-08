Migranci na granicy. Były szef Straży Granicznej: "Nie po to szkolimy funkcjonariuszy..."

- Nie po to szkolimy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żeby realizowali doraźne cele polityczne. Jak patrzę na ich relacje z cudzoziemcami jestem przekonany, że ten aspekt jest decydujący. Przecież oni tam są, widzą dramat tych ludzi, mają swoje rodziny, bliskich i mają świadomość, ze to naprawdę się dzieje. To nie jest przekaz z pozycji rządu, które uparcie twierdzi, że uchodźców do Polski nie wpuści. Bardzo dużo ludzi w mundurach ma świadomość tego, że uczestniczy w działaniach politycznych. Robią to co mogą, ale naprawdę się z tego nie cieszą - ocenia były komendant Straży Granicznej.