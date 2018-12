Migalski komentuje żałobę po tragedii w kopalni. Pyta o ofiary wypadków

Codziennie na polskich drogach ginie około 10 naszych rodaków. Nie zasługują na to samo? - pyta Marek Migalski. Tak politolog i były polityk PiS skomentował ogłoszenie przez prezydenta Andrzeja Dudę żałoby narodowej w najbliższą niedzielę.

To właśnie do tej decyzji prezydenta odniósł się politolog Marek Migalski w kilku wpisach w mediach społecznościowych. "Codziennie na polskich drogach ginie około 10 naszych rodaków. Nie zasługują na to samo? To należy się tylko tym, którzy zginęli w jednym miejscu? Dlaczego?" - zapytał na swoim profilu na Facebooku.