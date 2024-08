Mieszkaniec obwodu kurskiego na nagraniu. "Nie mamy nic"

- Ukraina najechała Rosję przez nasze miasto. W nocy zaczął się ostrzał - twierdzi mężczyzna. - Wskoczyliśmy do samochodu w tym, w co byliśmy ubrani i odjechaliśmy, a potem musieliśmy tam wrócić pod ostrzałem, żeby wziąć dokumenty - słychać jego narrację. Chwilę potem mówi on: