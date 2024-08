Ukraińcy zdobyli Sudżę? To strategiczny cel

Obecnie niewiele państw korzysta z gazu, tłoczonego tą drogą do Europy: są to m.in. Słowacja. Węgry, Austria i Mołdawia. Ukraina już wcześniej zapowiedziała, że umowa na przepływ gazu przez jej terytorium skończy się w grudniu 2024 r. Wszystko wskazuje jednak na to, gaz do państw europejskich przestanie docierać wcześniej.