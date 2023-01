Miedwiediew obraża Dudę. Pytanie o ambasadora Rosji

Były rosyjski prezydent i premier Dmitrij Miedwiediew obraził prezydenta Andrzeja Dudę. Jak reagować na rosyjską propagandę? - Miedwiediew i inny politycy rosyjscy mają bardzo często tego typu agresywne wypowiedzi wobec Polski i innych przywódców. Nie skupiamy się na walce słownej z Rosją. Skupiamy się na zatrzymaniu agresji na Ukrainę, bo to agresja wymierzona także w nas. Zajmowanie się głupotami Miedwiediewa to trzeci lub czwarty priorytet - mówił w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Czy Rosja powinna mieć dalej w Polsce swojego ambasadora? - Utrzymujemy pewną możliwość kontaktu, gdyby to się kiedyś okazało potrzebne. Nie jestem optymistycznie nastawiony co do dyplomacji z Rosją. Nie wierzymy, że rozmowami dyplomatycznymi można cokolwiek załatwić. Rosja musi zaprzestać ataków i wycofać się z Ukrainy. Utrzymywanie relacji jakąś wartość ma, choć nie jest zbyt duża. Na ten moment są takie decyzje - podkreślił.

Rozwiń