Miecz przekazany o. Rydzykowi. "To nie jest podarunek dla niego"

Jacek Sasin wręczył o. Tadeuszowi Rydzykowi średniowieczny miecz wart ćwierć miliona zł. Tak ustalił dziennikarz WP Patryk Michalski. Miecz ma trafić do toruńskiego muzeum. - To nie jest podarunek dla dyrektora Radia Maryja, tylko dla Muzeum Pamięć i Tożsamość, gdzie będzie służyć jako eksponat - mówił w programie "Tłit" wiceminister obrony Marcin Ociepa. - (O. Rydzyk - red.) jest fundatorem tego muzeum. Pytanie czy ten miecz będzie wisieć w pokoju nad łóżkiem o. Rydzyka czy będzie dostępny jako eksponat? W 90 proc. nasza praca jest skupiona na budowaniu przyszłości Polski, ale musimy też pamiętać o przeszłości. Można sprawdzać, ale musielibyśmy pewnie sprawdzać kilkaset tego typu sytuacji, w których ktoś funduje eksponaty do muzeum, bo mówimy o eksponacie, a nie prezencie dla prywatnej osoby - dodał komentując zapowiedź wniosku o kontrolę NIK przez byłego kolegę partyjnego Jana Strzeżka.

