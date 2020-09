Michał Woś ministrem "od lewactwa"? Politycy prawicy kluczą

Co to właściwie znaczy? Według informacji gazety, to rola dla specjalnego pełnomocnika do walki z "lewacką ideologią". Według polityków Solidarnej Polski problemem nie są już tylko różnice aksjologiczne i "próba narzucania swoich wartości" przez lewicę, ale fakt, że spór zaczyna mieć swoje konsekwencje dyplomatyczne. Na przykład list podpisany przez 50 ambasadorów ws. praw osób LGBT w Polsce.