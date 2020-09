Michał Woś i Zbigniew Girzyński gośćmi programu "Tłit"

Ostatnie dni w polskiej polityce są wyjątkowo gorące. Kryzys w Zjednoczonej Prawicy trwa i to jest temat numer jeden. Marek Kacprzak o obecnej sytuacji w koalicji rządzącej porozmawia z ministrem środowiska Michałem Wosiem (Solidarna Polska) i Zbigniewem Girzyńskim ( Prawo i Sprawiedliwość ).

Z nieoficjalnych informacji wynika, że wkrótce ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą . Mają mu zostać przedstawione "twarde warunki". Jeśli chce, by Solidarna Polska pozostała w koalicji, musi je spełnić.

Zdaniem posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego, to co obecnie dzieje się w Zjednoczonej Prawicy, to "separacja", która "stwarza szansę na przywrócenie status quo albo pokojowe rozejście się".