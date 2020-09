Kryzys w koalicji. Patryk Jaki: zgodziliśmy się oddać Ministerstwo Środowiska

Co ustaliło kierownictwo PiS? Z nieoficjalnych informacji wynika, że wkrótce ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą. Mają mu zostać przedstawione "twarde warunki". Jeśli chce, by Solidarna Polska pozostała w koalicji, musi je spełnić.