Kryzys w koalicji. Polityk PiS: na razie w Zjednoczonej Prawicy trwa separacja. Wystawia też fatalną ocenę Zbigniewowi Ziobrze

Kryzys w koalicji trwa. Po trzygodzinnych rozmowach kierownictwa PiS na ten temat, dowiedzieliśmy się jedynie, że "podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach". Zdaniem posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego, to co obecnie dzieje się w Zjednoczonej Prawicy, to "separacja".

Kryzys w koalicji. Zbigniew Girzyński krytycznie i Zbigniewie Ziobrze (East News, Fot: Andrzej Iwańczuk)