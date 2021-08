Michał Dworczyk: W środę przyleci ostatni samolot z Afganistanu

Dworczyk zaznaczył, że do Polski trafi w konsekwencji około 800 osób. Wśród nich mają być wszyscy współpracownicy polskiego kontyngentu w Afganistanie, którzy wyrazili chęć opuszczenia kraju. - Dobrą informacją jest fakt, że absolutna większość osób, które blisko współpracowały czy to z polskim kontyngentem wojskowym czy z polską placówką dyplomatyczną, została już ewakuowana do Polski bądź jest w drodze do naszego kraju - poinformował.