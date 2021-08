Koronawirus w Polsce. Dr Sutkowski: Regionalne obostrzenia bardzo rozsądne

Koroanwirus w Polsce. Sutkowski: Potrzeba pół miliona szczepień dziennie

Zdaniem Sutkowskiego obecne tempo szczepień świadczy o tym, że Polacy przestali poważnie podchodzić do zagrożenia jakim jest pandemia koronawirusa. - Ważne jest podejmowanie takich działań, które będą przeciwdziałać wzrostowi zakażeń i ewentualnym obostrzeniom. Powinniśmy zatem wykonywać nie 20-50 tys. szczepień dziennie, ale 0,5 mln. Gdybyśmy do tego doszli, to oznaczałoby, że obywatele zrozumieli powagę sytuacji - stwierdził.