Co z trzecią dawką szczepionki? Adam Niedzielski zapowiada

Koronawirus w Polsce. Niedzielski o większym zagrożeniu. Co z trzecią dawką?

Szef resortu mówił także o pandemii koronawirusa. - Zakładamy, że we wrześniu wrócimy do pełnego poziomu mobilności, dzieci wrócą do nauki stacjonarnej. Dlatego ryzyko zakażeń będzie rosnąć - powiedział Adam Niedzielski.