Michał Dworczyk podziękował Polce w Afganistanie. "Wykonała olbrzymią pracę"

- W tej chwili na lotnisku w Kabulu jest dziennikarka pani Jagoda (Grondecka - red.), której też należą się podziękowania, ponieważ w ciągu tych kilku dni wykonała bardzo dużą pracę, pomagając Afgańczykom, którzy byli przeznaczeni do ewakuacji, a starali się dostać na teren lotniska współpracując z pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformował w programie "Tłit" szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Jak dodał polityk, pozostali polscy obywatele, którzy zgłosili chęć wyjazdu, zostali już ewakuowani z Afganistanu. Dworczyk pytany o to, czy Jagoda Grondecka zdecyduje się na powrót do Polski, szef KPRM powiedział, że rozmawiał w czwartek rano z dziennikarką. - Deklarowała, że w dzisiejszym dniu (19 sierpnia - red.) tymi samolotami, które dzisiaj przylecą, będzie wracać do Polski. Tak jak powiedziałem, ta praca, którą pani redaktor wykonała, była naprawdę olbrzymia - zaznaczył Michał Dworczyk.