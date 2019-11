Michał Dworczyk o wyroku TSUE: Może Trybunał Konstytucyjny będzie musiał go ocenić

- Orzeczenie TSUE będziemy traktowali tak, jak inne, pod warunkiem, że nie będzie łamało traktatów unijnych i polskiej Konstytucji. Może będzie potrzebna ocena tego wyroku przez Trybunał Konstytucyjny - powiedział Michał Dworczyk, szef KPRM.

Szef KPRM Michał Dworczyk był we wtorek rano gościem "Rozmowy Piaseckiego" TVN24. Na początku pytany był o to, czy spór wokół likwidacji limitu 30-krotności składek ZUS będzie powodem rozbicia obozu Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie Jarosława Gowina, który jest koalicjantem PiS, nie zgadza się na to rozwiązanie.