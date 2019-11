Lech Wałęsa na Harvardzie: Oczekujemy pomocy od USA

- Świat nie może czuć się bezpieczny, kiedy nie ma lidera prowadzącego. Musicie zrobić wszystko, by Stany Zjednoczone odzyskały przewodzenie światu. Europa zlikwidowała granice między państwami granice, ale doszliśmy do ściany. Oczekujemy pomocy od USA - powiedział Lech Wałęsa.

- Gdybym ja miał wasze pieniądze i wykształcenie, to nie jeden Nobel, ale z dziesięć bym miał. Byłem zwykłym elektrykiem. Patrzcie, jaki długi nekrolog będzie po mnie: trzy profesury honorowe, sto doktoratów. Nie wiem, czy pamiętacie Breżniewa, on miał cały mundur zabudowany medalami, ja mam sto razy więcej od niego, ale nie mogę ich założyć, bo trzeba by dźwigu, żeby mnie do pionu postawić. Mówię o tym, żeby zachęcić was młodych ludzi do włączenia się w budowanie nowej epoki - powiedział do studentów Wałęsa.