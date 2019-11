Gwiazda Hollywood w polskim Sejmie. Richard Gere: Mamy podobne problemy

Amerykański aktor Richard Gere pojawił się w poniedziałek w polskim Sejmie. Wcześniej spotkał się z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. - Jestem pierwszy raz w Polsce i chcę dowiedzieć się, o czym myślą Polacy, jakie mają problemy. Mamy podobne problemy w USA - powiedział Gere.

Richard Gere u Bodnara

- To nie uchodźcy są największym zagrożeniem dla świata, tylko Chiny - powiedział aktor. - Demokracja działa tylko wtedy, gdy ludzie w niej uczestniczą. Musimy być zaangażowani - dodał.

Do Polski aktor przyjechał na zaproszenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i festiwalu Watch Docs. W sobotę Gere odebrał nagrodę specjalną podczas gali zakończenia 27. edycji Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage w Toruniu. - Całe życie poświęciłem filmowi, co pozwoliło mi odkrywać to, kim naprawdę jestem - powiedział Richard Gere odbierając statuetkę.