Doradca Trumpa uznany za winnego. Grozi mu nawet 20 lat więzienia

Roger Stone, doradca Donalda Trumpa, został w piątek uznany za winnego składania fałszywych zeznań i sześciu innych zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Prokuratura żądała natychmiastowego aresztowania Stone'a, podkreślając, że naruszył zakaz wypowiedzi dla prasy. Sędzia federalna Amy Berman Jackson powiedziała jednak, że "zwolni go na obecnych warunkach do ogłoszenia wyroku”, co ma nastąpić 6 lutego 2020 r.