Mieszkańcy Berlina zakpili sobie z Donalda Trumpa. Wysłali mu fragment muru berlińskiego

W 30. rocznicę upadku muru berlińskiego prezydent USA Donald Trump dostał specjalny prezent od mieszkańców Berlina. To 2,7-tonowy fragment muru z napisanym na nim przesłaniem. Amerykański Secret Service, zajmujący się ochroną prezydenta, odrzucił podarunek.

"Ten list należy do ludzi"

- Prezenty dla urzędującego prezydenta zawsze należą do Stanów Zjednoczonych, więc ten list należy do ludzi. Mamy więc nadzieję, że stanie on w miejscu publicznym, w którym wszyscy obywatele będą mogli go przeczytać. W końcu głównym przesłaniem jest wielkie "dziękuję” od berlińczyków dla Stanów Zjednoczonych i ich mieszkańców - powiedział portalowi dyrektor zarządzający Die Offene Gesellshaft Philip Husemann.