Wojciech Kałuża promuje budżet obywatelski. Internauci oburzeni: A dotrzyma słowa?

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rozpoczął promocję budżetu obywatelskiego dla województwa. Do głosowania zachęca mieszkańców wicemarszałek Wojciech Kałuża. W 2018 r. polityk Nowoczesnej przeszedł na stronę PiS, co umożliwiło tej partii przejęcie władzy w regionie.

"Wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża zaprasza do głosowania w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego" - czytamy w poście, który pojawił się na oficjalnym profilu śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jako pierwsza napisała o tym katowicka "Gazeta Wyborcza".

"Zabrakło wiarygodnych polityków i te inicjatywę musi firmować człowiek, który sprzeniewierzył się swoim wyborcom w zamian za stołek?" - pyta Roman. "Jaka jest pewność, że po wygraniu jednego projektu pan Kałuża nie skieruje do realizacji zupełnie innego?" - zastanawia się Michał. Inni zastanawiają się, czy to nie żart.

Z kolei na Twitterze do głosowania na budżet obywatelski zachęca marszałek Jakub Chełstowski.

Przeszedł z Nowoczesnej do PiS

Budżet obywatelski dla województwa wymyślili politycy PO, ale PiS zachował tę inicjatywę. Mieszkańcy mają do dyspozycji 10 mln i mogą wybierać spośród 85 projektów. Głosowanie potrwa do 30 listopada.

Wojciech Kałuża to były wiceprezydent Żor. Najpierw był związany z PO, a potem z Nowoczesną. W wyborach do sejmiku z okręgu rybnickiego był jedynką na liście Koalicji Obywatelskiej. Przed pierwszą sesją sejmiku przeszedł do PiS, czym dał tej partii władzę w województwie. Sam został wicemarszałkiem.