Natalia Durman 1 godzinę temu USA: ujawniono dokumenty ws. Russiagate. Szokujące informacje nt. otoczenia Donalda Trumpa 500 stron streszczeń przesłuchań świadków, korespondencji elektronicznej i innych dokumentów odnoszących się do raportu prokuratora specjalnego Roberta Muellera w sprawie tzw. Russiagate zostało udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości USA. Wynika z nich m.in., że szef kampanii Donalda Trumpa lansował spiskową teorię, że ataku hakerskiego dokonała Ukraina. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Donald Trump miał być sfrustrowany tym, że korespondencja Hilary Clinton nigdy nie została znaleziona (PAP, Fot: ERIK S. LESSER) Z zeznań zastępcy szefa kampanii prezydenckiej Paula Manaforta, Ricka Gates'a, z 10 kwietnia 2018 r. wynika, że tezę, iż ataku hakerskiego na serwery DNC (Krajowego Komitetu Demokratów) dokonali Ukraińcy, a nie Rosjanie, lansowali w 2016 r. zarówno sam Manafort, jak i główny prawnik sztabu Michael Cohen, a także doradca Trumpa Steve Bannon. W późniejszym okresie politycy z bliskiego otoczenia Trumpa wielokrotnie wracali do tej skompromitowanej jeszcze w 2017 r. tezy, chcąc zdyskredytować śledztwo Muellera w sprawie potencjalnej ingerencji Kremla w przebieg wyborów prezydenckich w USA. Z zeznań Gatesa wynika też, że sztab wyborczy Trumpa miał o wiele szerszą wiedzę na temat zawartości wykradzionych dokumentów niż wynikało to z wcześniejszych informacji. Sztab GOP wiedział m.in., jaki będzie terminarz publikowania poufnych dokumentów, które padły łupem hakerów. Zobacz: "Dlaczego uparliście się na tego Donalda Tuska?!". Emocje w studiu. Marek Sawicki o wyborach Sam Donald Trump miał być rozczarowany opóźnieniami w publikowaniu przez WikiLeaks dokumentów DNC. Gates zeznał, że gdy pojawiły się tam pierwsze dokumenty, kampanię zaczęła od razu cechować euforia. Trump miał być również sfrustrowany tym, że służbowa korespondencja, jaką sekretarz stanu Hilary Clinton odbierała i wysyłała ze swego prywatnego serwera, co przyczyniło się do jej przegranej, nigdy nie została znaleziona i podana do publicznej wiadomości. W sprawę pozyskania maili Clinton bardzo angażowali się Bannon i zięć Trumpa Jared Kushner. Świadczy o tym ich ożywiona korespondencja dotycząca propozycji zdobycia i przeanalizowania służbowych maili Clinton, jaką złożyła im pracowniczka biura obsługi Kongresu USA, Barbara Ledeen. Skradzione dokumenty i WikiLeaks Przypomnijmy, wykradzione u demokratów dokumenty były zamieszczone na portalu WikiLeaks, którego założyciel Julian Assange został w kwietniu br. oskarżony o długoletnią współpracę wywiadowczą na rzecz Rosjan. O ich ujawnienie wystąpiły portal internetowy BuzzFeed News i stacja telewizyjna CNN, które przed sądem powoływały się na przyjętą w 1966 r. ustawę o swobodnym dostępie do informacji (Freedom of Information Act). Zezwala ona na częściowe lub całościowe ujawnianie informacji zawartych w dokumentach rządowych USA. Śledztwo i raport Śledztwo prokuratora Muellera trwało 22 miesiące. Badano sprawę ingerencji Rosjan w wybory i kontaktów ludzi z otoczenia Trumpa z przedstawicielami Kremla oraz sprawdzano, czy prezydent nie usiłował blokować działania wymiaru sprawiedliwości. Śledztwo nie dało podstaw do postawienia Trumpowi zarzutów; z raportu nie wynikało z kolei, że Trump i jego otoczenie nie mieli bliskich kontaktów z Rosjanami w okresie poprzedzającym kampanię. W kwietniu prokurator Mueller przedłożył raport ze swego śledztwa prokuratorowi generalnemu Williamowi Barrowi. Zredagowaną i skróconą wersję dokumentu opublikowano 18 kwietnia. Kongres domagał się udostępnienia mu pełnego raportu, podobne żądania kierowały też pod adresem Białego Domu środki masowego przekazu. Administracja Trumpa nie zgodziła się wtedy na te żądania. Źródło: interia.pl