Michał Dworczyk o Trybunale Stanu dla Donalda Tuska: decyzja kierownictwa PiS

To rekomendacja. Decyzję podejmie kierownictwo polityczne PiS - tak Michał Dworczyk, szef KPRM odpowiada na pytanie, co PiS zrobi z wnioskiem szefa komisji ds. VAT o postawienie przed Trybunałem Stanu premierów i ministrów rządów PO-PSL.

- Czy to oznacza, że już na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie PiS zaczną zbierać podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu? - dopytywał ministra Dworczyka we wtorek rano dziennikarz radiowej Jedynki przypominając, że trzeba podpisów co najmniej 115 posłów.