Spięcie na wizji. Patryk Jaki ostro krytykuje TVN. "Pięknie, pięknie!"

Patryk Jaki i Anita Werner mieli rozmawiać na temat afery wokół sędziego Łukasza Piebiaka i ewentualnej odpowiedzialności politycznej ministra sprawiedliwości Zbiniewa Ziobry. Dyskusja szybko jednak przerodziła się w sprzeczkę, podczas której europoseł PiS zarzucał TVN-owi brak obiektywizmu.

- W pani stacji non stop pojawiają się oskarżenia wobec naszej partii i porównania do systemów totalitarnych. Najlepiej byłoby tak, żeby wszystkich ludzi PiS-u od razu skazać. (...) To, co się robi w tej stacji, jest skandalem. Bijecie tylko w Prawo i Sprawiedliwość, to u państwa kwitnie mowa nienawiści. Zapraszanie gości nie polega na przerywaniu. Widzowie TVN-u nic się w ten sposób nie dowiedzą, nie przekazujecie całej prawdy - grzmiał.