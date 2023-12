Miał zostać szefem polskiej policji. "Albo wykończą Dąbka, albo Dąbek dojedzie ich"

- Mail zaszkodził komendantowi. W MSWiA trochę żałują, że się z Dąbka wycofali i podjęli decyzję zbyt pochopnie. Ale jak przeczytali maila, to nie chcieli powtórki z 2016 r. i Zbigniewa Maja, który został komendantem głównym, a niedługo później musiał zrezygnować, bo służby znalazły rzekome afery korupcyjne z jego udziałem. Powiedziano Dąbkowi, że mają do niego zaufanie, ale jak media sprawę nagłośnią, to obróci się to przeciwko nim. To wizerunkowo ciężko byłoby odkręcić – mówi nasz informator.