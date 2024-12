Zamach w Magdeburgu. Niemiecka prasa alarmuje

W piątek wieczorem samochód osobowy kierowany przez mieszkającego w Niemczech od 2006 roku Saudyjczyka, Taleba Abdul Dżawada, z dużą prędkością wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu we wschodnich Niemczech. W zamachu zginęło 5 osób, zaś 200 zostało rannych. Czy Niemcy utraciły kontrolę nad imigracją? - pada pytanie w mediach .

"Berliner Zeitung" twierdzi, że państwo utraciło kontrolę nad imigracją. "Sprawca nie pasuje do żadnego schematu. Dla jednych jest arabskim terrorystą, dla innych prawicowym ekstremistą. Ale czy to ważne? Jasne jest, że przestaliśmy panować nad sytuacją” – pisze Moritz Eichhorn. Zamachy terrorystyczne nie mogą zniszczyć kraju, ale bezsilność w postępowaniu z nimi jak najbardziej – uważa komentator.

"Handelsblatt" pyta "co może zrobić demokracja walcząca przeciwko śmiertelnej manii?". " Zamach w Magdeburgu nie został dokonany przez islamistę - jest przejawem innego równie niebezpiecznego trendu " – pisze Moritz Koch.

Zamach w Magdeburgu osiągnął wszystkie cele, jakie stawia sobie terroryzm – zastrasza mieszkańców, sieje zamieszanie, napuszcza na siebie grupy społeczne, nie można go zwalczyć jednym skutecznym posunięciem. "Zamachy terrorystyczne nie mogą zniszczyć żadnego kraju, ale bezsilność w postępowaniu z nimi jak najbardziej" – uważa komentator. Należy wykryć przyczynę i skutecznie stawić jej czoło. Jednak w przypadku pełnego sprzeczności sprawcy nie jest to możliwe, a to pozwala politykom na bezczynność.