Azyl dla Romanowskiego. Gorąca debata w programie TVP

- Węgry bardzo konsekwentnie wypisują się z Unii Europejskiej i nadużywają naszego zaufania jako partnerów w projekcie europejskim - komentował europoseł KO Michał Szczerba. Polityk dodał, że "to, co robi Orban, to po prostu jest czyste bezprawie, które będzie miało konsekwencje ". W tym kontekście mówił o skardze do TSUE.

Zdaniem Dobromira Sośnierz z Konfederacji trudno się dziwić Romanowskiemu. - Jeśli ktoś z nas byłby oskarżony, a premier wychodzi na konferencję i mówi, że nie ma wątpliwości co do winy, to można zrozumieć, że śledztwo skupia się tylko na tym, żeby go wsadzić do aresztu – przekonywał.