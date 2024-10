Propozycja Kosiniaka-Kamysza wywołała lawinę komentarzy

"Wspólny kandydat z punktu widzenia PSL ma sens, bo kandydat PSL-u to ze 3 proc. może uciągnie. Ale to wariant nie do realizacji - KO jest na tyle silna, że nie ma żadnego powodu, aby nie wystawiać swojego kandydata. A poparcie z góry kandydata KO przez koalicjantów to prosta droga do bycia wchłoniętym przez KO" - skomentował dziennikarz WP Patryk Słowik.