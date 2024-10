Startował z PiS, teraz popiera PO. "Nawrócenie kosztuje posadę w KRUS"

W KRUS posady zdobywają hurtowo nie tylko politycy PSL czy KO. W Lublinie znalazło się miejsce również dla radnego związanego z PiS. Jak przekonuje działacz partii Donalda Tuska, to cena za jego poparcie dla nowej koalicji w powiecie puławskim. - Myślałem, że się po prostu nawrócił, ale ostatnio dotarło do mnie, że to nawrócenie kosztuje posadę w KRUS - ironizuje działacz.