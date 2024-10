W Lublinie szukają chętnych na wojnę w Ukrainie. Byliśmy w centrum rekrutacji

Siergiej przyjechał do Lublina z innej części Polski. Mieszka poza Ukrainą od czterech lat, jest monterem, rodzina została w ojczyźnie. W Lublinie ma do załatwienia coś ważnego, bo w położonym bliżej konsulacie we Wrocławiu trudno dostać numerek, żeby zostać przyjętym. Pytany o wojnę, odpowiada wprost: - Ja chcę jeszcze żyć - mówi 30-latek. To wiek poborowy, więc mężczyzna nie ma pewności, czy przy okazji wizyty w konsulacie nie zostanie wezwany do służby. - Nie wiem co się ze mną stanie, może wsadzą w kajdanki i zawiozą na front - kwituje.