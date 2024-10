Tak wkręcili Sikorskiego. MSZ ujawnia szczegóły ataku. Ekspert ocenia

Ekspert zwraca uwagę jeszcze na to, że rosyjskie media po ujawnieniu rozmowy zawzięcie starały się obśmiać szefa polskiego MSZ. - A to moim zdaniem bardzo dobrze świadczy o ministrze. Bardzo go nie lubią, więc dobrze wykonuje swoją robotę. To akurat jest pewnego rodzaju uznaniem dla jego zaangażowania w politykę międzynarodową - uważa Haertle.