Sikorski czy Trzaskowski? "Sytuacja idealna dla Tuska". O to toczy się prezydencka gra

Jak słyszymy w Platformie, Sikorski w pełni zaakceptuje kandydaturę Trzaskowskiego, a jego wypowiedzi z ostatnich miesięcy należy traktować z dystansem. - Jeśli Radek sugerował, że sam mógłby kandydować, to była to tylko kokieteria. On nie musi udowadniać wartości, świetnie się sprawdza w swojej roli i nie aspiruje do roli kogoś, kto podważałby pozycję jednego z dwóch najpopularniejszych polityków KO - mówi jeden z posłów Platformy.