Kuriozalne słowa Romanowskiego. "Nie ukrywałem się przed polskimi władzami"

Romanowski jest podejrzany o manipulowanie konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, co doprowadziło do wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Romanowski uważa, że medialna nagonka, której jest obiektem, to kontynuacja politycznych prześladowań. - Urządzanie tej polityczno-medialnej nagonki w tym momencie jest kontynuacją tych politycznych prześladowań i potwierdza po raz kolejny to, co potwierdziło państwo węgierskie, czyli że w Polsce nie można liczyć na uczciwy proces - ocenił poseł.

Romanowski vs zwykli uchodźcy. Węgierski prawnik wskazuje, co się wydarzyło

Romanowski vs zwykli uchodźcy. Węgierski prawnik wskazuje, co się wydarzyło

Prawnik András Léderer zaznacza, że azyl dla Romanowskiego to wyjątek od surowej polityki azylowej Węgier. Zwykle azyl na Węgrzech przyznawany jest w wyjątkowych okolicznościach, a samo przyznanie go politykowi PiS wywołało kontrowersje. Władze węgierskie argumentują swoją decyzję względami humanitarnymi.

Prezydium Sejmu wydało uchwałę krytykującą Romanowskiego za unikanie odpowiedzialności parlamentarnej, wzywając do pociągnięcia go do konsekwencji prawnych i finansowych. Sejm planuje wstrzymać jego wynagrodzenie, co podkreśla zaangażowanie polskich władz w tę sprawę.