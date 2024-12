Romanowski vs zwykli uchodźcy. Węgierski prawnik wskazuje, co się wydarzyło

W czwartek okazało się, że poseł PiS Marcin Romanowski otrzymał na Węgrzech azyl polityczny. Teoretycznie to może zaskakiwać, bo kraj pod rządami Viktora Orbana wprowadził bardzo restrykcyjne prawo migracyjne. Od maja 2020 r. o azyl na Węgrzech może się ubiegać bardzo wąska grupa osób. To m.in. członkowie rodzin uchodźców, którzy mają już prawo pobytu, ale warunkiem zawsze jest legalne przybycie na Węgry. W przypadku osób pozostających poza Węgrami wniosek można złożyć jedynie w dwóch europejskich ambasadach tego kraju: w Ukrainie lub Serbii.

- Takie osoby muszą udać się do ambasady węgierskiej w Belgradzie lub Kijowie, umówić się na spotkanie, złożyć oświadczenie o zamiarze ubiegania się o azyl. Dokument ten jest przekazywany do organu azylowego w Budapeszcie, który w ciągu 60 dni wydaje ambasadzie "rekomendację", czy wydać danej osobie jednorazowe specjalne zezwolenie na wjazd. Jeśli "rekomendacja" jest pozytywna, osoba musi uzyskać dokument w ambasadzie, a następnie samodzielnie udać się na Węgry - wskazuje w komentarzu dla Wirtualnej Polski András Léderer, szef działu prawnego Węgierskiego Komitetu Helsińskiego.

- Jeśli dana osoba otrzyma negatywną rekomendację, nigdy nie podaje się żadnego uzasadnienia. Ponieważ jest to "rekomendacja", a nie formalna decyzja według władz węgierskich, nie ma dostępnych środków prawnych. W 2023 r. system ten został uznany za naruszający prawo UE, ale rząd odmawia wdrożenia tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - podkreśla András Léderer.

Według węgierskiego prawnika, procedura udzielania azylu dla Marcina Romanowskiego prawdopodobnie wyglądała jednak zupełnie inaczej. Mógł on uzyskać status uchodźcy "w drodze nadzwyczajnej, uznaniowej procedury, która pozwala Ministrowi Spraw Wewnętrznych przyznać taki status cudzoziemcowi". Zgodnie z tym przepisem, minister może "przyznać status uchodźcy w szczególnych i sprawiedliwych okolicznościach cudzoziemcowi, jeżeli jest to konieczne ze względów humanitarnych, o ile nie ma podstaw do wykluczenia cudzoziemca z ochrony uchodźczej" - przytacza przepis węgierski ekspert.