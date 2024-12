Ostra wymiana zdań w programie na żywo. "Niech się pan nie odzywa"

W programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET doszło do ostrej wymiany zdań między Marcinem Kulaskiem z Lewicy a Bartłomiejem Pejo z Konfederacji. Dyskusja dotyczyła polityki migracyjnej UE. - Pan to niech się w ogóle nie odzywa - mówił Kulasek do Pejo.