Miał zginąć w ataku na Sewastopol. Ukraińcy się mylili?

W najnowszym raporcie wywiadowczym, który jest aktualizowany na bieżąco, oceniono, że Flota Czarnomorska prawdopodobnie doznała poważnych uszkodzeń. Mimo to zdaniem analityków, jednostki floty nadal są zdolne do realizacji swoich podstawowych zadań wojennych. Zalicza się do nich wystrzeliwanie pocisków manewrujących oraz przeprowadzanie lokalnych patroli.