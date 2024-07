W wyniku wymiany jeńców wojennych, która miała miejsce w środę, z niewoli ukraińskiej do Federacji Rosyjskiej wrócił 19-letni Sawielij Wasiljew. Chłopak rok wcześniej został zmuszony do wyjazdu na front, mimo braku jakiegokolwiek doświadczenia. To najmłodszy wojskowy zwolniony z niewoli.