Medycy na granicy kończą działalność. "Zamykamy projekt już teraz"

"Podjęliśmy decyzję o odwołaniu ostatniego dyżuru. (...) Zaraz po incydencie zwróciliśmy się o rekomendacje do ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Zdecydowanie zalecili nam, by do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesić dalsze działania" - przekazali w mediach społecznościowych.