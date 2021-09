Wniosek 21 lekarzy w MSWiA. "Nie byłem świadomy tego dramatu"

- Docierają do nas z granicy nowe informacje, ale one są bardzo podobne: są tam ludzie potrzebujący pomocy. Każda godzina bez pomocy przybliża ich do śmierci. Niestety, o zgonach już słyszeliśmy - mówi dr Jakub Sieczko, anestezjolog, który podpisał wniosek do ministra Mariusza Kamińskiego.